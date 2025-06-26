Турбизнес Анапы и Темрюка получил доступ к новым гарантиям МСП

Корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение для малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района, пострадавшего от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под гарантийную поддержку подпадают займы до 5 млн руб. от государственных микрофинансовых организаций и банковские кредиты до 50 млн руб. Для начинающих предпринимателей объем согарантии может достигать 90%, для остальных — до 75%.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, меры направлены на сохранение туристической инфраструктуры и рабочих мест. Гендиректор корпорации Александр Исаевич добавил, что комиссия за предоставление поручительства снижена до 0,5%, тогда как банковские гарантии стоят от 2,5%.

Новая программа поддержки доступна бизнесу без отраслевых ограничений. Также продолжает работать горячая линия для консультаций предпринимателей региона.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что несколько отелей в Анапе не открылись в летний сезон 2025 года после чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов. Владельцы гостиниц считают нерентабельным прием туристов в условиях снижения турпотока.

Кроме того, с начала 2025 года в Краснодарском крае у туристов вырос спрос на поездки в Ейск (+22% за год) и Сириус (+20%) на фоне ЧС в Анапе.

Нурий Бзасежев