На фоне ЧС в Анапе спрос на поездки в Ейск и Сириус вырос на 20%

С начала 2025 года в Краснодарском крае у туристов вырос спрос на поездки в Ейск (+22% за год) и Сириус (+20%). Об этом рассказала «Ъ-Кубань» руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

«По данным сервиса путешествий "Туту", с начала 2025 года туристы стали чаще посещать и планировать поездки в Ейск (+22%), Сириус (+20%), Адлер и Геленджик (по +2%). Хотя Краснодарский край и остается в топ-3 самых популярных регионов для летних путешествий, наблюдается частичное смещение спроса в сторону других направлений»,— отметила госпожа Котельникова.

В частности, у российских туристов в июне—августе на 34% вырос спрос на поездки в Дагестан. В Калининград — на 14%.

Вячеслав Рыжков