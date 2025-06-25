Отели Анапы остались закрыты из-за снижения турпотока на 20%

Несколько отелей в Анапе не открылись в летний сезон 2025 года после чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов. Владельцы гостиниц считают нерентабельным прием туристов в условиях снижения турпотока, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. В июне падение составило 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Открываться с падением цены не имеет смысла. У нас некоторые отели снизили расценки на 30% и более, но это не помогло загрузке. Полностью загружены только "пятерки", да и то — из трех-четырех объектов набирают туристов на один отель и таким образом заполняются»,— отметил владелец гостиниц «Золотые пески» и «Три мушкетера» Илья Щучкин.

Несмотря на сложности, в июне загрузка анапских гостиниц выросла. Эксперты связывают это с ростом цен в других курортных городах — Сочи, Геленджике и Крыму. Сегодня размещение в Анапе в среднем на 30% дешевле, чем в Сочи.

На пляжах курорта много отдыхающих, некоторые купаются в море вопреки действующему запрету. Около 5% нарушителей получают замечания, менее 1% штрафуют. В целом пляжи на курорте чистые. По данным компании «Мультитур», средняя загрузка средств размещения в Анапе составляет 40–50%.

Эксперты прогнозируют, что в июле-августе Роспотребнадзор введет в эксплуатацию часть пляжей в Джемете и Анапе. Благовещенка, Витязево, Веселовка и Тамань останутся закрытыми до конца сезона.

Согласно прогнозам, в 2025 году санатории Анапы выйдут в ноль к показателям 2024 года при условии отсутствия роста цен на размещение.

Ранее сообщалось, что снижение туристического потока в Краснодарский край достигло 20% летом 2025 года. Среди основных причин — экологическая ситуация в Анапе, укрепление рубля и рост турпотока за рубеж, а также общее снижение потребительской активности.

Анна Гречко