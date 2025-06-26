Отдых на Кубани с семьей летом обойдется от 45 тысяч рублей за неделю

На курортах азовского побережья Краснодарского края недельный отдых для семьи из двух взрослых и ребенка в 2025 году начинается от 45,5 тыс. руб. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Речь идет о проживании в отелях с завтраками в Ейском и Темрюкском районах. Минимальная стоимость размещения в гостевых домах с базовым сервисом — от 26,9 тыс. руб. за семь ночей.

На черноморских курортах края стоимость недельного отдыха по системе «полный пансион» стартует от 57,1 тыс. руб. в Геленджике, от 59,9 тыс. руб. — в Туапсинском районе, и от 78,7 тыс. руб. — в Сочи.

В Анапе, несмотря на снижение турпотока, продолжают бронировать размещение по системе «все включено» — предложения на июль начинаются от 51,3 тыс. руб.

Для сравнения: на побережье Крыма аналогичный формат отдыха начинается от 49 тыс. руб., в Дагестане — от 81,9 тыс. руб. при ограниченном числе объектов с полным пансионом.

Анна Гречко