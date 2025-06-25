«Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа, не скрывающего своего презрения к европейцам?»

Проходящий в Гааге саммит стран НАТО привлек повышенное внимание со стороны ведущих зарубежных СМИ. Основной темой саммита будет увеличение расходов на оборону, а главным персонажем — Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на саммите НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters Дональд Трамп на саммите НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

«Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа, который не скрывает своего презрения к европейцам?»

В Европе все средства хороши, чтобы польстить самолюбию Дональда Трампа. Ночь с 24 на 25 июня президент США провел во дворце короля Нидерландов. Единственный глава государства из участвующих в саммите НАТО в Гааге, удостоенный такой чести. Пока он завтракал с королем Виллемом-Александром, остальные главы 31 государства, находившиеся в отеле, очень надеялись, что это представление поднимет ему настроение перед пленарным заседанием. К счастью, оно было только одно. Ведь все было спланировано так, чтобы случайно не вывести из себя этого вспыльчивого и непредсказуемого партнера. Одна-единственная сессия вопреки традициям саммитов НАТО.

Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить президента США, который не скрывает ни своего презрения к европейским партнерам, ни ненависти, которую у него вызывает Европейский союз? Размышляя над этим вопросом последние пять месяцев, лидеры Старого Света решили прогибаться, лишь бы не допустить разлада. Успеха этот метод пока не принес.

Саммит НАТО, как ожидается, будет триумфальным для Трампа и провальным для Украины

Возникшие в начале этого года опасения по поводу того, отвергнет ли Трамп НАТО, выведет ли американские войска из Европы, бросит ли Украину и будет ли стремиться к тесным отношениям с Москвой, ослабли, хотя ни одно из них не исчезло. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО, что отражает ослабление поддержки США Киеву, которому при Трампе была прекращена новая военная помощь.

Джейми Ши, бывший пресс-секретарь НАТО и заместитель помощника генерального секретаря, сказал, что встреча будет «разочаровывающей для Украины, особенно потому, что большинство союзников хотели бы гораздо более сильных формулировок в отношении поддержки, открытых дверей для членства Украины в НАТО и более четкого пути санкций против России».

На саммите НАТО Трамп будет хвастаться ударами по Ирану

Единственный сюжет этого саммита НАТО — европейские союзники будут вкладывать больше средств в собственную оборону. Но Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы следовать какому-то сценарию. Более глубокая тревога проистекает из продолжающегося пересмотра Пентагоном своего положения в Европе. Это заставляет членов НАТО нервничать, поскольку некоторые силы США могут быть перемещены из Европы, что не позволит европейцам укрепить свои собственные силы. Но основная часть беспокойства связана с мнением, высказанным президентом, включая комментарии, в которых он сравнивает альянс с терпящей крах компанией, которую он помог возродить.

Лидеры НАТО собираются для участия в ключевом саммите

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что с нетерпением ждет саммита лидеров НАТО, который он называет «трансформирующим», поскольку они стремятся договориться о значительном увеличении расходов на оборону.

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит после того, как днем ранее поднял вопросы о своей приверженности краеугольному камню НАТО — взаимным оборонным гарантиям.

Рютте пытается развеять сомнения в верности Трампа альянсу

Перед единственным рабочим заседанием саммита альянса генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался развеять сомнения относительно лояльности президента США Дональда Трампа к альянсу. Голландец появился перед прессой утром, явно воодушевленный. Рютте сообщил, что президент США был в «превосходном» настроении на ужине вчера.

Он уклонился от существенных вопросов, таких как новые сомнения Трампа относительно солидарности внутри альянса. Вместо этого он заявил, что США «абсолютно привержены» статье 5. Во вторник во время полета в Европу Трамп снова заявил, что существуют различные определения статьи 5, которая предусматривает, что альянс будет защищать любого члена в случае нападения.

Санчес между молотом и наковальней

Педро Санчес (испанский премьер — ''Ъ'') находится на опасном перепутье из-за внесенных генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поправок в закон о военных расходах. Дональд Трамп хочет, чтобы европейские союзники повысили расходы на оборону до 5% ВВП, и Рютте отверг предложенное Испанией исключение из правил, которое позволяло бы ей ограничиться 2,1%. Он (Рютте — ''Ъ'') требует минимум 3,5% на военные расходы.

Этот ультиматум на пороге саммита в Гааге ставит Санчеса между молотом международных требований и наковальней его союзников в парламенте, для которых любое военное усиление является недопустимым. В Гааге Санчес станет объектом пристального внимания, рискуя получить клеймо слабого союзника во время глобальной напряженности в отношениях с Россией, Китаем и Ближним Востоком. 3,5% от ВВП будут восприняты в стране как политический разлом, потому что такие военные расходы не устроят союзников премьера, придерживающихся социальной политики.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Татьяна Герасимова