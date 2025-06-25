Вячеслав Брозовский стал гендиректором птицефабрики «Среднеуральская»

Депутат свердловского Заксобрания и глава группы Brozex Вячеслав Брозовский стал генеральным директором ООО «Птицефабрика "Среднеуральская"». Информация об этом внесена в ЕГРЮЛ 24 июня. Господин Брозовский также является одним из совладельцев компании — ранее ему принадлежало 18,75% сейчас, согласно данным сервиса Kartoteka.ru, у него 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Брозовский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вячеслав Брозовский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в 2021 году предприятие приостановило производство. Весной 2025 года птицефабрика вышла из состава холдинга «Равис», и доли в компании были перераспределены. Должность гендиректора тогда занимал Максим Максимов (а до него Андрей Косилов).

УАГ ранее заявляла, что восстановление птицеводческой деятельности на предприятии экономически нецелесообразно. На месте птицефабрики планируется создать кластер для производителей продовольствия. 23 июня врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на месте птицефабрики построят продовольственный кластер

Мария Игнатова