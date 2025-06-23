На месте Среднеуральской птицефабрики появится продовольственный кластер

В Свердловской области на месте закрытой в 2021 году Среднеуральской птицефабрики построят продовольственный кластер, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Денис Паслер. Объем инвестиций составит около 50 млрд руб.

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Строительство объекта господин Паслер обсудил с гендиректором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским и совладельцем Уральской агропромышленной группы (УАГ) Андреем Петровым. Площадь кластера составит 112 га. Предполагается, что резиденты полностью заполнят его территорию в срок от пяти до семи лет. «В продовольственном кластере будет обеспечена работа более 50 резидентов, производящих продукты питания. Будет создано до 5 тыс. рабочих мест. Все это, безусловно, станет серьезным источником наполнения бюджета и укрепит продовольственную безопасность страны»,— отметил врио губернатора.

Напомним, агрохолдинг «Равис» продал Среднеуральскую птицефабрику, при этом ее долг перед государством составил 127 млн руб. за вред окружающей среде, также она имела долги перед кредиторами. В 2021 году производство было законсервировано из-за отсутствия возможности приема стоков.

Весной фабрика сменила владельцев и вышла из «Рависа»: согласно данным сервиса Kartoteka.ru, с 28 марта 37,5% бизнеса принадлежит Рашиду Сардарову, 18,75% — Вячеславу Брозовскому, столько же у Ирины Ястребовой и 25% у Андрея Петрова.

Ирина Пичурина