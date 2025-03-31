Депутат Вячеслав Брозовский стал совладельцем Среднеуральской птицефабрики

Птицефабрика Среднеуральская (Свердловская область) сменила владельцев и вышла из состава агрохолдинга «Равис». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, с 28 марта 37,5% бизнеса принадлежит Рашиду Сардарову, 18,75% — Вячеславу Брозовскому, столько же у Ирины Ястребовой и 25% у Андрея Петрова, который также является гендиректором Уральской агропромышленной группы (УАГ, совладелец «Рависа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Брозовский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вячеслав Брозовский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Птицефабрика выведена из состава агрохолдинга "Равис", поэтому комментарии можно получить у новых собственников»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в компании.

Ранее «Среднеуральская» принадлежала компании «Равис — птицефабрика Сосновская». В начале марта Андрей Петров стал владельцем 25% акций, а оставшиеся 75% перешли на баланс фабрики. В 2021 году производство было законсервировано из-за отсутствия возможности приема стоков, и УАГ планировала продать актив, считая восстановление птицеводческой деятельности экономически нецелесообразным. Сообщалось, что на месте птицефабрики инвесторы могут построить индустриальный парк.

Кроме того, в «Рависе» объясняли, что фабрика должна выплатить государству около 127 млн руб. за вред окружающей среде и имеет долги перед кредиторами.