Трамп: Израиль и Иран воюют так долго, что не понимают, «какого *** они творят»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран так долго воюют, что не понимают, «какого *** они творят» («don’t know what the f*ck they’re doing»). Он обвинил стороны в нарушении перемирия, а также допустил, что ему придется «успокоить» Израиль.

«Я думаю, что обе стороны нарушили его. Не уверен, что они сделали это намеренно. Они просто не смогли сдержать людей»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО. Он выразил надежду, что сможет добиться примирения сторон.

«Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они вышли на миссию сегодня утром. Мне придется сейчас заняться тем, чтобы Израиль успокоился. Вы не начинаете в первый же час выбрасывать на них все, что у вас есть. Мне это не нравится. Мне не нравится и поведение Ирана. Но особенно я недоволен тем, что Израиль снова вышел утром из-за одной ракеты, которая даже не долетела, возможно, была выпущена по ошибке»,— заявил американский президент.

Утром 24 июня Дональд Трамп сообщил о перемирии между Ираном и Израилем. Спустя пару часов израильская сторона обвинила Тегеран в нарушении режима прекращения огня. Затем Иран сообщил о запусках ракет со стороны Израиля. При этом обе стороны подтвердили согласие на прекращение боевых действий.

Лусине Баласян