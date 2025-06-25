«Интеррос» вложит 54 млрд рублей в курорт «Турьев Хутор» в Сочи

Компания «Интеррос» инвестирует 54 млрд руб. в первый этап строительства горнолыжного курорта «Турьев Хутор» в горном кластере Сочи. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на директора департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании Александра Сафонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строительство основных объектов начнется во втором квартале 2026 года. Оборудование первой канатной дороги, которая свяжет новый курорт с «Розой Хутор», начнут поставлять к концу 2025 года.

Проект находится в активной стадии реализации. Готова проектная документация по первой канатной дороге «Лифт B», получено положительное заключение экспертных организаций и разрешение на строительство.

Первые отели планируется открыть до 2030 года. Горнолыжные трассы, которые расширят существующую зону катания «Роза Хутор», будут запускаться поэтапно раньше отелей.

На реализацию проекта влияют мероприятия Сочинского национального парка и Минприроды России по подготовке плана рекреационной деятельности. Также важно наличие государственной поддержки для создания транспортной инфраструктуры.

Соглашение о создании «Турьев Хутор» в 2021 году подписали ВЭБ.РФ, «Интеррос» и «Васта Дискавери». Проект реализуется при поддержке корпорации «Туризм.РФ» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Согласно мастер-плану, на территории курорта построят гостиницы категории 3-5 звезд общим номерным фондом около 700 номеров. Протяженность горнолыжных трасс превысит 58 км, а канатных дорог — более 6 км.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте завершили ремонт внутриквартальных проездов на шести улицах в Адлерском, Лазаревском и Центральном районах, обновив более 6 тыс. кв. м дорожного покрытия на сумму 23,4 млн руб. Работы провели на улицах Калинина, Петропавловской, Калараша, Павлова, Нагорной и Вишневой.

Мария Удовик