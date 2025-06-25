Миронов и Слуцкий попросили правительство смягчить условия семейной ипотеки

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил снизить кредитные ставки в рамках семейной ипотеки вдвое, до 3%. Он направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину. Одновременно лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей.

Программа «Семейная ипотека» действует со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Господин Миронов считает, что для многих россиян такие условия невыполнимы. В СРЗП предлагают разрешить заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В дальнейшем банк сможет продать эту квартиру, а полученные средства направить на погашение кредита, пояснил «РИА Новости» политик.

Господин Слуцкий тоже считает, что предоставление кредита на покупку жилья по нынешним условиям делает его приобретение для многодетной семьи крайне затруднительным даже с учетом имеющихся льгот и материнского капитала. ЛДПР предлагает устанавливать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей: 6% для семьи с одним ребенком, 3% — с двумя, 0% — с тремя и более детьми, рассказал он ТАСС.

Программа «Семейная ипотека» действует до 2030 года. Она распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Сумма кредита не превышает 12 млн руб. для жителей столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — не более 6 млн руб.

Марат Хуснуллин на прошлой неделе говорил, что обсуждение вопроса о расширении льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложено. В то же время Минфин считает нецелесообразным ужесточение условий по льготной ипотеке.