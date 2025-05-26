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Коммерсантъ FM
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Силуанов назвал нецелесообразным ужесточение условий по льготной ипотеке

Министр финансов Антон Силуанов назвал ужесточение условий выдачи льготной ипотеки нецелесообразной мерой. Заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, когда депутаты обратили внимание главы ведомства на рост бюджетных расходов на софинансирование ставок по льготным программам.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Говорить о том, чтобы менять и ужесточать условия выдачи (льготных ипотек.— "Ъ"), нецелесообразно»,— ответил глава Минфина (цитата по ТАСС). По его словам, «население привыкло» к ряду программ льготной ипотеки. «Это в первую очередь семейная ипотека, это дальневосточная, это ипотека в новых регионах,— сказал господин Силуанов,— IT-ипотека, сельскохозяйственная ипотека».

В Минфине считают, что расходы бюджета по этим программам будут сокращаться по мере замедления инфляции и смягчения политики Банка России.

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