Главные новости к утру 25 июня

В ростовском Таганроге в результате падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, оказалась разрушена стена. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В городе Азове обломками беспилотника посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 кв. м, добавил глава региона.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в среду, 25 июня.

Ранняя оценка разведки США последствий американских атак по ядерным объектам Ирана, которую опубликовал CNN, показала, что основные компоненты ядерной программы страны не были уничтожены и, скорее всего, только отбросили ее на несколько месяцев назад. Белый дом заявил, что не согласен с такой оценкой, однако признал ее существование.

К середине года IT-компании, а также производители решений для кибербезопасности, перенесшие в свое время IPO из-за высокой ключевой ставки, вновь обдумывают выход на биржу. Часть размещений может пройти уже осенью в случае сохранения положительных тенденций на рынке.

Следственный комитет России предъявил обвинение в покушении на убийство 2-летнего ребенка 31-летнему иностранному гражданину.

На допросе мужчина не смог объяснить свой поступок. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

С 1 июля средний тариф на передачу электроэнергии для бизнеса превысит общероссийский предельный уровень в 11,6% в 45 субъектах, для населения — в 53 регионах. Среди причин — необходимость возврата ранее не учтенной выручки и модернизация сетей. По оценкам аналитиков, такое повышение позволит бизнесу не доплачивать за снижение тарифов для населения 46 млрд руб.

Объем закупок лифтового оборудования в России в рамках региональных программ капремонта в январе—июне сократился на 8,5% год к году, до 32,3 млрд руб. Власти оптимизируют расходы, приобретая более дешевую продукцию. Это невыгодно производителям лифтов, но отказаться от госконтрактов бизнес не может.

Цены на лом черных металлов опустились до минимумов за три года — 15,5 тыс. руб. за тонну. Участники отрасли считают уровень критическим и предупреждают о рисках закрытия 30% ломозаготовительных предприятий.

Впервые с пандемии в России начало расти число новых исполнителей, собравших стадионные концерты. Так, с первыми сольными выступлениями на «ВТБ Арене» выступили группы The Hatters, Radio Tapok, на «ВЭБ Арене» — Anna Asti.