На стадионе «Форте Арена» в Таганроге загорелась кровля в результате атаки БПЛА

В ростовском Таганроге в результате падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, оказалась разрушена стена. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В городе Азове обломками беспилотника посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 кв. м, добавил глава региона.

По информации господина Слюсаря, в обоих случаях никто не пострадал, возгорания ликвидированы. Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку на область, добавил врио губернатора. К 0:45 мск БПЛА были сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атак 22 БПЛА в нескольких регионах России, среди которых Белгородская, Ульяновская, Брянская, Саратовская области, а также республики Татарстан и Крым.