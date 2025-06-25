Цены прогнули лом

Цены на лом черных металлов опустились до минимумов за три года — 15,5 тыс. руб. за тонну. Участники отрасли считают уровень критическим и предупреждают о рисках закрытия 30% ломозаготовительных предприятий. На рынок влияет падение внутреннего спроса со стороны металлургов и действующие ограничения на экспорт лома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цены на лом черных металлов опустились до минимумов за три года. По данным рейтингового агентства «Русмет», за неделю к 22 июня котировки снизились на 3,12%, до 15,55 тыс. руб. за тонну на условиях FCA (продавец поставляет товар назначенному покупателем перевозчику) без НДС и учета железнодорожного тарифа. Последний раз на текущем уровне цены были в начале июля 2022 года.

Как писал “Ъ”, с 12 мая большинство металлургических предприятий анонсировали снижение закупочных цен на лом черных металлов на 1 тыс. руб. В результате прогнозная стоимость этого металлургического сырья снизилась до минимума с начала 2025 года (см. “Ъ” от 15 мая).

Лом преимущественно используется при производстве стали в электродуговых печах. На электросталь приходится около трети производства стали в стране. По данным корпорации «Чермет», в мае выплавка стали в РФ снизилась на 4,4%, до 6 млн тонн, по итогам первых пяти месяцев 2025 года — на 5,2%, до 29,1 млн тонн.

По оценкам директора ассоциации «Руслом.ком» Виктора Ковшевного, за последний год 20–25% ломозаготовительных предприятий ушли с рынка, а по итогам года доля закрытых компаний может вырасти до 30%. По его словам, у предприятий нет средств на выплаты зарплат и они вынуждены перепрофилировать деятельность. Наиболее остро ситуация с закрытием ломозаготовительных мощностей стоит в ориентированных на экспорт федеральных округах, указывает господин Ковшевный. На Северо-Западе и Дальнем Востоке, продолжает он, закрыто около 70% мощностей, на очереди Сибирь и к концу года трудности коснутся центра РФ. На экспорт лома черных металлов из РФ за пределы ЕАЭС в этом году действует квота 1,5 млн тонн. В рамках квоты поставки облагаются пошлиной 5%, но не менее €15 за тонну, сверх квоты — 5% и не менее €290 за тонну.

По данным «Руслом.ком», ломопотребление в России по итогам 2025 года может снизиться до 12,5 млн тонн. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году. Ранее участники рынка давали более оптимистичные прогнозы. Так, гендиректор «Транслома» Сергей Астахов в апреле ожидал, что потребление лома в текущем году составит 16–17 млн тонн. Опрошенные “Ъ” металлургические и ломозаготовительные компании не ответили на запросы.

Текущий уровень цен критичен для отрасли, считают эксперты. «Рентабельность бизнеса ломозаготовки находится под угрозой, особенно у компаний, не диверсифицировавших деятельность. Рынок может покинуть еще 20–30% игроков, прежде всего мелкие и средние заготовители, не выдерживающие конкуренции и падения маржи. Отрасль начнет консолидацию»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

По словам аналитика, даже у крупных металлургических компаний рентабельность ломозаготовки снижается из-за падения цен и спроса, а также роста логистических и кредитных издержек. В случае дальнейшего ухудшения рыночной конъюнктуры и падения потребления стали возможно сокращение части собственных площадок, особенно в нерентабельных регионах, указывает господин Орехов. Виктор Ковшевный подтверждает, что с трудностями сталкиваются даже крупнейшие ломозаготовители, входящие в металлургические холдинги. У некоторых металлургических предприятий потребность в металлоломе уже меньше объема, вырабатываемого дочерними структурами завода, добавляет он.

Экспорт лома черных металлов из России за последние годы сократился более чем вдвое — с 4,3 млн тонн в 2021 году до 2,2 млн тонн в 2024 году из-за квот и пошлин. Основные направления — страны за пределами ЕАЭС, в первую очередь Индия, а также Турция и страны Юго-Восточной Азии, указывают в НКР. Аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору «Эйлер» Никанор Халин говорит, что без нормализации курса рубля и восстановления глобальных цен на лом рост поставок этого сырья из России пока выглядит маловероятным. По словам Дмитрия Орехова, перспективы отрасли зависят от восстановления спроса на сталь в строительном и машиностроительном секторах, развития альтернативных сырьевых источников и смягчения экспортной политики.

Полина Трифонова