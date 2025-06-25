Выбирая свои IT
Технологические компании возобновили подготовку к IPO в 2025 году
К середине года IT-компании, а также производители решений для кибербезопасности, перенесшие в свое время IPO из-за высокой ключевой ставки, вновь обдумывают выход на биржу. Часть размещений может пройти уже осенью в случае сохранения положительных тенденций на рынке. При этом эксперты отмечают, что если для крупных игроков оптимизм преждевременен, то для меньших IT-компаний такой шаг может оказаться вполне успешным.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 20% в начале июня IT-компании и вендоры в области кибербезопасности вернулись к вопросу размещения на бирже. Так, ряд игроков, по данным собеседников “Ъ” на IT-рынке, может провести IPO уже осенью.
Как поделился с “Ъ” гендиректор ИБ-вендора «Солар» (входит в структуры «Ростелекома») Игорь Ляпунов на ПМЭФ-2025, сейчас «технически к проведению IPO на бирже мы готовы». Ключевой вопрос — это конъюнктура фондового рынка. С одной стороны, есть положительный сигнал Банка России со снижением ключевой ставки, с другой — движение индекса Мосбиржи и в целом рынка пока вселяет сдержанный оптимизм. «Мы смотрим на ближайшее возможное окно выхода на IPO»,— сказал он. О планах компании стало известно в ноябре 2024 года (cм. “Ъ” от 13 ноября 2024 года).
Ранее «Ростелеком» также заявлял о планах вывести на биржу другую дочернюю структуру — оператора дата-центров «Ростелеком ЦОД». Однако позже президент ПАО Михаил Осеевский заявлял, что размещение компании «отложено». В «Ростелеком ЦОД» воздержались от комментариев.
Среди других игроков IT-рынка, видящих свое развитие через IPO, группа Rubytech, как писал РБК в марте, и компания—разработчик инженерного софта «Нанософт» (см. “Ъ” от 27 февраля). В «Нанософте» рассказали, что «изучают разные пути развития бизнеса, включая выход на IPO», и решение будет зависеть от мнения инвестсообщества о перспективности приобретения акций «в текущих макроэкономических реалиях».
Провести размещение в этом году видят возможным и в Rubytech: «Дальнейшее смягчение политики ЦБ может дать как компаниям, так и инвесторам дополнительный импульс». Рынок, по мнению директора по работе с инвесторами компании Елены Романовой, в ожидании смягчения риторики и геополитического фона. Однако, по ее словам, даже с учетом снижения ставки ЦБ доходности в облигациях остаются высокими и сдерживают интерес к рынку акций, в том числе к первичным размещениям.
В VK рассматривают возможность провести первичное публичное размещение акций VK Tech, сказали в компании: «Статус самостоятельной компании позволит усилить потенциал развития, укрепить бренд разработчика корпоративного ПО». Решение, сроки и параметры сделки будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, говорят там.
В 2024 году на биржу вышли 15 новых эмитентов. Среди компаний в IT-секторе, разместивших акции, «Диасофт», IVA Technologies, ГК «Элемент» и др. В этом году состоялось пока только одно IPO, и, как заявлял на ПМЭФ-2025 «Ренессанс Капитал», многие компании в нынешнем году «потеряли интерес к IPO из-за высокой ключевой ставки и плохой конъюнктуры рынка».
«Если предположить, что в России начался цикл снижения ключевой ставки, то к осени она может составить уже 17–18% годовых и часть средств с депозитов перетечет на фондовый рынок, и для компаний, собирающихся на IPO, это возможность»,— говорит гендиректор инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По мнению управляющего директора по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонида Павликова, в текущих условиях как раз технологические компании и оказываются «наиболее интересными»: так как они обычно менее закредитованы, рынок оценивает их в среднем выше и есть меры поддержки со стороны государства, стимулирующие к проведению IPO. Текущий уровень доступной ликвидности сделки на IPO, особенно с учетом уровня ключевой ставки, небольшой, и крупные размещения произвести будет сложно, в то же время относительно небольшие сделки, по разумной оценке, имеют шансы, прогнозирует он.
Вместе с тем публичная компания обязуется раскрывать отчетность, и, безусловно, основной фактор — это привлечение финансирования, напоминает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Компании нуждаются в финансировании для развития бизнеса, в текущих условиях кредиты являются дорогими. Поэтому IPO сегодня — это сочетание привлечения финансирования и продвижения бизнеса благодаря публичному статусу, заключает эксперт. «При высоких ставках на небольшие размещения собрать деньги проще, хотя для IT-компаний IPO это не только про привлечение денег, но прежде всего про создание инструмента для удержания ценных сотрудников через программы мотивации, основанной на акциях»,— добавляет управляющий партнер EM Андрей Брагинский.