Выбирая свои IT

К середине года IT-компании, а также производители решений для кибербезопасности, перенесшие в свое время IPO из-за высокой ключевой ставки, вновь обдумывают выход на биржу. Часть размещений может пройти уже осенью в случае сохранения положительных тенденций на рынке. При этом эксперты отмечают, что если для крупных игроков оптимизм преждевременен, то для меньших IT-компаний такой шаг может оказаться вполне успешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 20% в начале июня IT-компании и вендоры в области кибербезопасности вернулись к вопросу размещения на бирже. Так, ряд игроков, по данным собеседников “Ъ” на IT-рынке, может провести IPO уже осенью.

Как поделился с “Ъ” гендиректор ИБ-вендора «Солар» (входит в структуры «Ростелекома») Игорь Ляпунов на ПМЭФ-2025, сейчас «технически к проведению IPO на бирже мы готовы». Ключевой вопрос — это конъюнктура фондового рынка. С одной стороны, есть положительный сигнал Банка России со снижением ключевой ставки, с другой — движение индекса Мосбиржи и в целом рынка пока вселяет сдержанный оптимизм. «Мы смотрим на ближайшее возможное окно выхода на IPO»,— сказал он. О планах компании стало известно в ноябре 2024 года (cм. “Ъ” от 13 ноября 2024 года).

Ранее «Ростелеком» также заявлял о планах вывести на биржу другую дочернюю структуру — оператора дата-центров «Ростелеком ЦОД». Однако позже президент ПАО Михаил Осеевский заявлял, что размещение компании «отложено». В «Ростелеком ЦОД» воздержались от комментариев.

Среди других игроков IT-рынка, видящих свое развитие через IPO, группа Rubytech, как писал РБК в марте, и компания—разработчик инженерного софта «Нанософт» (см. “Ъ” от 27 февраля). В «Нанософте» рассказали, что «изучают разные пути развития бизнеса, включая выход на IPO», и решение будет зависеть от мнения инвестсообщества о перспективности приобретения акций «в текущих макроэкономических реалиях».

Провести размещение в этом году видят возможным и в Rubytech: «Дальнейшее смягчение политики ЦБ может дать как компаниям, так и инвесторам дополнительный импульс». Рынок, по мнению директора по работе с инвесторами компании Елены Романовой, в ожидании смягчения риторики и геополитического фона. Однако, по ее словам, даже с учетом снижения ставки ЦБ доходности в облигациях остаются высокими и сдерживают интерес к рынку акций, в том числе к первичным размещениям.

В VK рассматривают возможность провести первичное публичное размещение акций VK Tech, сказали в компании: «Статус самостоятельной компании позволит усилить потенциал развития, укрепить бренд разработчика корпоративного ПО». Решение, сроки и параметры сделки будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, говорят там.

В 2024 году на биржу вышли 15 новых эмитентов. Среди компаний в IT-секторе, разместивших акции, «Диасофт», IVA Technologies, ГК «Элемент» и др. В этом году состоялось пока только одно IPO, и, как заявлял на ПМЭФ-2025 «Ренессанс Капитал», многие компании в нынешнем году «потеряли интерес к IPO из-за высокой ключевой ставки и плохой конъюнктуры рынка».

«Если предположить, что в России начался цикл снижения ключевой ставки, то к осени она может составить уже 17–18% годовых и часть средств с депозитов перетечет на фондовый рынок, и для компаний, собирающихся на IPO, это возможность»,— говорит гендиректор инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По мнению управляющего директора по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонида Павликова, в текущих условиях как раз технологические компании и оказываются «наиболее интересными»: так как они обычно менее закредитованы, рынок оценивает их в среднем выше и есть меры поддержки со стороны государства, стимулирующие к проведению IPO. Текущий уровень доступной ликвидности сделки на IPO, особенно с учетом уровня ключевой ставки, небольшой, и крупные размещения произвести будет сложно, в то же время относительно небольшие сделки, по разумной оценке, имеют шансы, прогнозирует он.

Вместе с тем публичная компания обязуется раскрывать отчетность, и, безусловно, основной фактор — это привлечение финансирования, напоминает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Компании нуждаются в финансировании для развития бизнеса, в текущих условиях кредиты являются дорогими. Поэтому IPO сегодня — это сочетание привлечения финансирования и продвижения бизнеса благодаря публичному статусу, заключает эксперт. «При высоких ставках на небольшие размещения собрать деньги проще, хотя для IT-компаний IPO это не только про привлечение денег, но прежде всего про создание инструмента для удержания ценных сотрудников через программы мотивации, основанной на акциях»,— добавляет управляющий партнер EM Андрей Брагинский.

Татьяна Исакова, Виталий Гайдаев