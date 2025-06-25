Трамп планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 25 июня, во время саммита НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа)

Фото: Christian Hartmann / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

По словам собеседника издания, встреча состоится с учетом того, что внимание к конфликту России с Украиной отошло на второй план по сравнению с израильско-иранским конфликтом.

Politico напомнило, что в преддверии саммита было неясно, примет ли участие в нем Владимир Зеленский, так как не было гарантии его личной встречи с президентом США. 24 июня Дональд Трамп на борту самолета Air Force One по пути в Гаагу заявил, что он, «вероятно», встретится с президентом Украины.

В последний раз Дональд Трамп лично встречался с Владимиром Зеленским в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане во время похорон папы Франциска. Это была их первая личная встреча после февральского скандала в Овальном кабинете.