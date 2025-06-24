Главные новости 24 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Первый заместитель главы Анапы Светлана Балаева назначена на пост исполняющего обязанности мэра города-курорта. Экс-градоначальник Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию.

И. о. начальника ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Черноморье» назначен Ярослав Долинский. Ранее пост занимал бывший ростовский вице-губернатор Виктор Вовк.

Семья бывшего главы Кавказского района судится за активы, изъятые в пользу РФ. Речь идет о значительном пакете имущества, включая 13 сельскохозяйственных и транспортных предприятий, действующих в разных районах Кубани.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск краевой прокуратуры к ООО «Омега» и предпринимателю Юлии Левиной. Надзорный орган настаивает на истребовании объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего детского лагеря «Восход» на Пионерском проспекте в Анапе, и взыскании с компании 85,5 млн руб.

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело о нарушении закона о рекламе из-за публикации в Telegram-канале «Эндокринолог Магеря».

СКР проверит информацию о нападении жителя Краснодара на 12-летнюю школьницу. По данным ведомства, подозреваемый пытался затащить ребенка в машину.

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения львов, перевезут из Симферополя в Краснодар для дальнейшего специализированного лечения.

Генпрокуратуру РФ привлекут в качестве третьего лица к спору о возмещении ущерба от разлива мазута. Арбитражный суд Кубани удовлетворил соответствующее ходатайство Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Трое жителей Севастополя похитили 20 млн руб. при реконструкции жилого дома. Прокуратура Балаклавского района направила в суд уголовное дело против двух соучредителей ООО «Авангард» и 60-летней местной жительницы.