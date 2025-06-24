Олега Зубкова перевеpeзут на лечение из Симферополя в Краснодар

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова перевезут из Симферополя в Краснодар для дальнейшего специализированного лечения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, транспортировка пациента в тяжелом, но стабильном состоянии будет осуществлена на реанимобиле службы санитарной авиации. Ранее Олег Зубков перенес операцию в Белогорской больнице и был переведен в Симферополь.

Инцидент произошел 22 июня во время кормления животных. Один из львов напал на Олега Зубкова, причинив множественные травмы, в том числе повреждение трахеи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Ход расследования контролирует прокуратура.

По информации сафари-парка, хищник отреагировал на громкий звук закрывающейся двери. Сотрудница учреждения и один из посетителей оказали первую помощь и доставили Олега Зубкова к служебной машине.

Анна Гречко