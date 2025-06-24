Новым руководителем управления дорог «Черноморье» стал Ярослав Долинский

Исполняющим обязаности начальника ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Черноморье» назначен Ярослав Долинский. Ранее этот пост занимал бывший ростовский вице-губернатор Виктор Вовк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Долинский слева

Фото: rosavtodor.gov.ru Ярослав Долинский слева

Фото: rosavtodor.gov.ru

Ярослав Долинский более 11 лет, до 2021 года, возглавлял ФКУ Упрдор «Алтай». После работал заместителем начальника ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» и заместителем начальника ФКУ Упрдор «Черноморье». Является заслуженным работником дорожной отрасли Алтайского края.

Упрдор «Черноморье» является подразделением Федерального дорожного агентства, в зону его ответственности входят все объекты незавершенного строительства, а также реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений в районе Большого Сочи.

Лия Пацан