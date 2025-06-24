Краснодарского эндокринолога Магерю привлекли к ответственности за рекламу БАД

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело о нарушении закона о рекламе из-за публикации в Telegram-канале «Эндокринолог Магеря». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения дела стало размещение рекламы биологически активной добавки (БАД) «Менталотим» без обязательного предупреждения о том, что продукт не является лекарственным средством. Согласно сведениям из открытых источников, препарат позиционируется как комплексная добавка для улучшения сна и успокоения нервной системы.

Нарушение зафиксировали по признакам ст. 25 федерального закона «О рекламе». В антимонопольной службе уточнили, что ответственность в таких случаях несут как рекламодатель, так и распространитель.

В Краснодарское УФАС также продолжают поступать обращения по фактам рекламы алкоголя, лотерей и азартных игр.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2024 году рассмотрело 3,9 тыс. заявлений, связанных с действиями субъектов естественных монополий в рамках государственного контроля в сфере технологического присоединения.

Нурий Бзасежев