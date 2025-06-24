Светлана Балаева назначена и.о. главы Анапы

Первый заместитель главы Анапы Светлана Балаева назначена на пост исполняющего обязанности мэра города-курорта. Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам заместителя главы региона Александра Топалова, за пять лет, когда на посту главы города находился Василий Швец, Анапа показала рост по всем ключевым направлениям. Это подтверждается устойчивым ростом экономики, благополучием жителей и развитием инфраструктуры.

С 2020 года бюджет Анапы увеличился в пять раз, достигнув 27,5 млрд руб. В 2025 году власти курорта намерены привлечь 28 млрд руб. доходов.

Доходы предприятий в курортно-туристической сфере выросли в 4,5 раза и составили около 60 млрд руб. За пять лет в городе ввели 7,2 тыс. номеров и 20 тыс. мест, а также создали 7 тыс. рабочих мест. Помимо развития отелей, на новый уровень вывели событийный туризм.

Кроме того, в Анапе, как отметили в администрации, активно развивается отрасль виноградарства. В 2021 году город стал первым в России, где статус виноградопригодных земель включили в новый генплан по решению мэрии и депутатов. За пять лет площадь виноградников выросла с 4 тыс. га в 2020-м до 5,5 тыс. га.

За последние пять лет в Анапе появилось пять новых школ, детский технопарк «Кванториум» и шесть мини-поликлиник в сельских районах. В 18 медицинских учреждениях провели капитальный ремонт, включая детскую поликлинику и инфекционное отделение детской больницы. На базе городской больницы создали региональный сосудистый центр. С 2020 года в городе и сельских округах обустроили 15 парков и скверов. Реконструируют главную городскую набережную протяженностью 9 км. Утвердили новый генеральный план, правила землепользования и застройки. Это позволило остановить хаотичную застройку и направить развитие города-курорта в русло комплексного развития.

Алина Зорина