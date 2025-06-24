Трое жителей Севастополя похитили 20 млн рублей при реконструкции жилого дома

Прокуратура Балаклавского района Севастополя направила в суд уголовное дело против двух соучредителей ООО «Авангард» и 60-летней местной жительницы. Они обвиняются в мошенничестве при реконструкции жилого дома на сумму свыше 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

По данным следствия, в 2016 году соучредители компании договорились со старшей по многоквартирному дому №45 на улице Крестовского о капитальном ремонте и реконструкции здания. Двухэтажный дом включал восемь квартир. Обвиняемая убедила соседей в возможности бесплатного ремонта, предоставив организации право передать появившиеся после реконструкции помещения инвесторам. Свою квартиру она предоставила в качестве офиса компании.

Участники схемы нашли семь граждан, готовых вложить деньги в строительство, заключили с ними инвестиционные соглашения и получили оплату. При этом обвиняемые знали, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность не смогут.

Работы велись самовольно, без разрешительной документации. Реконструированное здание до сих пор не ввели в эксплуатацию. Построенный двухуровневый мансардный этаж с десятью новыми квартирами подлежит сносу согласно вступившему в силу судебному решению. Инвесторы не могут распоряжаться приобретенными помещениями, средства им не вернули.

Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Недвижимость, принадлежащая им и их семьям, арестована.

Алина Зорина