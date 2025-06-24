Прокуратура потребовала изъять бывший детский лагерь «Восход» в Анапе

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск краевой прокуратуры к ООО «Омега» и предпринимателю Юлии Левиной. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорный орган требует истребовать объекты недвижимости, расположенные на территории бывшего детского лагеря «Восход» на Пионерском проспекте в Анапе, и взыскать с компании 85,5 млн руб. Ведомство считает, что спорные объекты капитального строительства находятся в федеральной собственности, однако были незаконно отчуждены и перешли в пользование ООО «Омега» и Юлии Левиной.

Земельные участки под зданиями принадлежат муниципалитету и сданы в аренду. По данным прокуратуры, на месте лагеря сейчас работает четырехзвездочный отель, а также ведется строительство новых корпусов.

В ходе проверок было установлено, что восемь объектов были снесены по решению гендиректора компании, а их общая кадастровая стоимость составляет 85,5 млн руб. Суд по просьбе прокурора ввел обеспечительные меры — запрет на регистрацию прав собственности и внесение изменений в реестр недвижимости. Предварительное заседание назначено на 15 июля.

Ранее по искам Генпрокуратуры государству были возвращены другие объекты на Кубани. В числе крупнейших кейсов — изъятие 115 объектов гостиничного комплекса «Волна» в Сочи.

ООО «Омега» зарегистрировано в Анапе в 2007 году. Генеральный директор — Дионис Димоев, бенефициар — Марфа Димоева. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 35,4 млн руб.

Подробнее — в материале «Прокурор попросился в лагерь».

Анна Гречко