Семья бывшего главы Кавказского района судится за активы, изъятые в пользу РФ

Родственники бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова, скончавшегося в 2024 году, обжаловали в апелляционном порядке решение Кропоткинского городского суда об обращении в доход государства активов, признанных приобретенными с нарушением антикоррупционного законодательства. Речь идет о значительном пакете имущества, включая 13 сельскохозяйственных и транспортных предприятий, действующих в разных районах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Имущественный комплекс, перешедший в собственность РФ, включает, по данным суда, более 9 тыс. га земель, свыше 140 объектов капитального строительства, более 200 единиц сельхозтехники и 162 объекта недвижимости. По оценкам источников, знакомых с материалами дела, общая стоимость активов может превышать 5,5 млрд руб., а годовая выручка контролируемых компаний составляет порядка 4,8 млрд руб.

Суд первой инстанции постановил исполнить решение немедленно, ссылаясь на материалы следствия, в том числе на показания засекреченных свидетелей, указывающих на попытки ответчиков вывести активы за пределы юрисдикции. Апелляционные жалобы поданы представителями нескольких членов семьи — в частности, депутатом заксобрания Кубани от «Единой России» Татьяной Очкаласовой, ее сыном Семеном, матерью Виталия Очкаласова Александрой и бывшей супругой Тамарой.

Подробнее читайте в материале «В ответе за то, что получили».

Вячеслав Рыжков