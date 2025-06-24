СКР проверит информацию о нападении жителя Краснодара на 12-летнюю школьницу

В Краснодаре следователи СКР проводят проверку информации о нападении местного жителя на 12-летнюю девочку. По данным ведомства, он пытался затащить ребенка в машину, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рядом со школой на улице Селезнева неизвестный схватил одну из учениц и пытался затащить в свой автомобиль, припаркованных рядом. Когда она закричала, он ударил девочку по голове и скрылся. Согласно предварительным данным, она не получила серьезных травм.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего. Ход проверки руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил на контроль. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Алина Зорина