СКР проверит информацию о нападении жителя Краснодара на 12-летнюю школьницу
В Краснодаре следователи СКР проводят проверку информации о нападении местного жителя на 12-летнюю девочку. По данным ведомства, он пытался затащить ребенка в машину, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рядом со школой на улице Селезнева неизвестный схватил одну из учениц и пытался затащить в свой автомобиль, припаркованных рядом. Когда она закричала, он ударил девочку по голове и скрылся. Согласно предварительным данным, она не получила серьезных травм.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего. Ход проверки руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил на контроль. По результатам проверки примут процессуальное решение.