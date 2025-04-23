Абитуриентам добавят баллов

Ректоров российских вузов устраивает система ЕГЭ, но они хотят быть самостоятельнее при выставлении абитуриентам дополнительных баллов. Идею интегральной оценки на базе среднего балла аттестата, которая помогла бы точнее оценить уровень знаний выпускников школ, обсуждали 22 апреля на расширенном заседании рабочей группы по образованию президентского Совета по правам человека (СПЧ). Школьные оценки кажутся ректорам не слишком объективным показателем. Замминистра высшего образования Ольга Петрова предложила запустить пилотный проект в некоторых вузах, предоставив им право ставить абитуриентам дополнительные баллы. А глава Рособрнадзора Анзор Музаев пообещал в июне представить более объективные инструменты учета достижений школьников, в том числе по предметам, по которым они не сдают ЕГЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже красные аттестаты не вызывают у ректоров доверия

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Даже красные аттестаты не вызывают у ректоров доверия

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На расширенном заседании рабочей группы по образованию СПЧ главы высших учебных заведений должны были представить свое видение интегральной оценки, которую можно было бы учитывать при приеме абитуриентов вместе с результатами ЕГЭ. Ввести такую оценку предложил в декабре 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев: он возмущен тем, что нынешние школьники готовятся только по тем предметам, по которым сдают ЕГЭ, и в итоге не знают остальных. Для исправления ситуации господин Фадеев предложил учитывать при приеме в вузы «интегральную оценку» на основе среднего балла аттестата. Владимир Путин тогда отметил, что идею стоит «оформить и проработать с правительством». Рабочая группа СПЧ обсуждает эту идею с профессиональным и родительским сообществом и должна представить результаты президенту до 1 июля.

По словам Валерия Фадеева, директора школ и педагоги в целом поддерживают идею учета среднего балла аттестата, но конкретного механизма для этого никто пока не предложил, и теперь настала очередь вузов.

Ректор Сеченовского медуниверситета Петр Глыбочко отметил, что система ЕГЭ «показала свою эффективность» и отказываться от нее не стоит, хотя следует активнее работать с мотивацией абитуриентов: «Нам не надо, чтобы в меды шли случайные люди, которые, попадая в анатомичку, понимают, что не смогут тут учиться. Эффективно себя показывают профильные медклассы, выпускники которых уже понимают профессию». Ректор считает нужным добавлять таким школьникам дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

Сейчас за индивидуальные достижения студент может получить до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ. К ним относятся среди прочего аттестат с отличием, участие в волонтерской деятельности, значок ГТО, итоговое сочинение и призовые места в олимпиадах. Вузы самостоятельно решают, какие именно достижения учитывать и сколько давать за них баллов. Средний балл аттестата учитывается, если у нескольких абитуриентов совпадают баллы за ЕГЭ и индивидуальные достижения.

Мотивировать студентов призывает и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. По его мнению, «сильные вузы» могли бы распределять большее количество дополнительных баллов между 10% или 15% абитуриентов, «если понятно, что именно эти студенты нужны вузу и в дальнейшем всей стране». При этом нужен «прозрачный механизм начисления баллов»: средний балл аттестата не поможет, поскольку «в школах разное количество предметов» и каждый учитель оценивает с разной строгостью.

Ректор Финансового университета Станислав Прокофьев рассказал, что с этого года вуз будет добавлять за отличный аттестат три балла за индивидуальные достижения, а не пять, как было до сих пор:

«Мы проанализировали результаты наших первокурсников и поняли, что их отличные аттестаты не отражаются положительно на их успеваемости. Оценки могут быть просто нарисованными, поэтому решили уделять им меньше внимания при отборе».

Господин Прокофьев опасается, что, если при поступлении будут учитываться оценки аттестата, дети будут выбирать слабые школы, где легче получить высокие оценки, а «все сильные лицеи останутся без учеников».

Ректор МИФИ Владимир Шевченко считает, что корреляция между успеваемостью в школе, результатами на ЕГЭ и олимпиадах и текущей успеваемостью студента видна лишь на первых курсах. Он напомнил, что у творческих вузов и сейчас «есть право брать тех, кого они захотят» (благодаря дополнительным вступительным испытаниям, баллы которых суммируются с ЕГЭ). «Высокие места творческих вузов в рейтингах показывают, что это не является проблемой. Но когда подобные испытания предлагают технические вузы, все сразу видят в этом коррупцию»,— посетовал господин Шевченко.

Замминистра высшего образования Ольга Петрова также не поддерживает идею добавить к результатам ЕГЭ «просто средний балл аттестата», поскольку этот показатель может не отражать реальный уровень знаний: «За всеми школами не уследить. Есть одиннадцатиклассники, которые выпрашивают оценки». Вместо этого замминистра предложила выбрать вузы — «не только топовые, но и региональные»,— чтобы они попробовали распределять большее количество дополнительных баллов за более разнообразные достижения, и оценить на примере этого пилотного проекта, насколько эффективным будет такой подход.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в этом году ведомство выпустило приказ, «унифицирующий процесс обучения»: «С нового учебного года у нас не только единая программа по предметам, но и единое поурочное планирование». Это направлено «на системность в получении знаний», пояснил Сергей Кравцов.

Но тут же признал, что «добиться отсутствия субъективности» при выставлении школьных оценок не получится, поэтому ведомство «не против интегральной оценки» при условии, что уж она-то будет гарантированно объективной.

«Любой балл важен выпускникам. Мы видим это на апелляциях по ЕГЭ, куда приходят чуть ли не с адвокатами, чтобы повысить результат»,— заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он настаивает, что все факторы, влияющие на поступление, «должны быть четко зафиксированы и занесены в информационные системы, иначе общественность снесет наши начинания». Если приоритет получит средний балл аттестата, это приведет только к давлению на учителей со стороны родителей «и к грызне за оценки», считает господин Музаев. Но у Рособрнадзора и Минпросвещения есть идеи, как создать «портфолио ученика», где будут учитываться предметы, по которым он не сдает ЕГЭ, а также другие достижения. Представить эти идеи господин Музаев пообещал на отдельном совещании рабочей группы в июне.

Полина Ячменникова