Бастрыкину доложат о расследовании убийства главы колледжа олимпийского резерва

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе управления СКР по Тульской области Владимиру Усову доложить о расследовании дела об убийстве директора новомосковского Колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Следователи квалифицируют преступление как двойное убийство. Подозреваемый задержан.

Убийцей оказался новомосковский предприниматель. По предварительной информации, он убил мужчин из-за нежелания возвращать долг в несколько миллионов рублей. Злоумышленник предложил жертвам доехать до поселка Майского под предлогом выплаты долга, а на дороге между Майским и поселком Роткинским выстрелил им в голову. Затем убийца скрылся с места происшествия. Предпринимателю грозит пожизненное лишение свободы.

Александр Архипов возглавлял колледж олимпийского резерва с 2017 года и занимался воспитанием юных спортсменов. В 2023 году он стал депутатом местного Собрания от «Единой России» и возглавил комиссию по молодежи и спорту. Евгений Аксенов раньше был следователем, он стал адвокатом недавно.

Об убийстве господ Архипова и Аксенова накануне сообщил ТАСС. Сегодня утром СКР заявил о задержании подозреваемого. Тогда же ведомство подтвердило личности погибших.

Никита Черненко