Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа и адвоката

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве двух человек, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). В ведомстве подтвердили информацию СМИ о личностях погибших.

В сообщении СКР сказано, что в понедельник утром в поселке Майский Узловского района прохожие заметили стоявший на дороге автомобиль. В салоне находились тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались «директор одного из образовательных учреждений» и адвокат местной адвокатской коллегии, сообщили в следствии. СМИ ранее со ссылкой на источники писали, что один из погибших — глава новомосковского колледжа олимпийского резерва, второй — его адвокат.

По версии СКР, 23 июня «новомосковский предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей», под предлогом передачи денег предложил кредиторам встретиться. Находясь на заднем сиденье автомобиля, подозреваемый «произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа», после чего скрылся с места преступления.

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Он задержан, в ближайшее время состоится допрос.