ТАСС: в Тульской области застрелили директора колледжа олимпийского резерва

В Тульской области застрелили директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о двойном убийстве (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным ведомства, тела убитых нашли в автомобиле в поселке Майский Узловского района. Ни ТАСС, ни СКР не раскрывают других подробностей происшествия.

Как пишет Telegram-канала Baza, были убиты Александр Архипов — глава новомосковского колледжа олимпийского резерва, а также Евгений Аксенов — адвокат господина Архипова. До работы в адвокатуре, отмечает медиапроект, господин Аксенов работал следователем.

Как пишет Baza, убитые давали деньги под проценты, и сегодня должны были встретиться в Майском с одним из своих должников.