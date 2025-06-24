Главные новости к утру 24 июня

Два беспилотника сбили средства ПВО на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Обломки одного из сбитых БПЛА упали в подмосковном Красногорске. С места происшествия госпитализировали беременную женщину, а также мужчину с осколочными ранами руки и ноги.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. По его словам, через шесть часов военные действия будут остановлены на 12 часов, а после «война будет считаться завершенной». «На 24-м часу (перемирия.— "Ъ") мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны»,— написал президент США.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у республики в настоящее время нет соглашения с Израилем о прекращении военных операций. По словам господина Арагчи, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» до 4:00 по Тегерану, то Иран не намерен продолжать ответные действия.

Как обнаружил «Ъ», Минздрав значительно изменил свой законопроект о системе обязательного возмещения затрат государства на обучение студентов-медиков. Ведомство намерено сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не имеют права работать.

Большинство новых компаний, обеспечивающих российскую армию инновационными решениями в области БПЛА, систем связи и робототехники, надеются наладить экспорт своей продукции после завершения специальной военной операции. Это следует из аналитического доклада Центра беспилотных систем и технологий, с которым ознакомился «Ъ».

«Спецпромсервис», 49,5% которого контролирует ЛУКОЙЛ, стал владельцем подрядчика нефтяной компании, его соучредителем, в свою очередь, был бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Искендер Халилов.

Минцифры планирует вернуть базовые станции на территории высших учебных заведений, куда их запретили ставить в 2021 году. При этом запрет продолжит распространяться на школы и детские сады.

Сервисы такси и каршеринга стали активно закупать в лизинг легковые автомобили, в особенности подержанные. Динамику связывают как с выгодными ценами на машины из стоков лизинговых компаний, которые продолжают расти, так и с новым законом о локализации машин для такси.

За неделю продажи туров в ОАЭ сократились более чем на 30%, в Египет — на 9%. Отток российских путешественников из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке ощутили другие страны региона и дальнемагистральные направления, для поездок куда ОАЭ выполняли функции хаба.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на уничтожение Штатами иранской ядерной инфраструктуры был «слабым». По его словам, всего было выпущено 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а еще одна летела в «безобидном направлении».