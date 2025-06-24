Спецтехника нацеливается за границу

Большинство новых компаний, обеспечивающих российскую армию инновационными решениями в области БПЛА, систем связи и робототехники, надеются наладить экспорт своей продукции после завершения специальной военной операции (СВО). Это следует из аналитического доклада Центра беспилотных систем и технологий, с которым ознакомился “Ъ”. Правда, сделать это им будет затруднительно из-за ограничений в сфере военно-технического сотрудничества, требующих многоуровневых согласований. Решение этой проблемы представители отрасли видят в ликвидации бюрократических барьеров и создании специального органа, оказывающего компаниям поддержку для получения экспортной лицензии и согласования сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

86% молодых российских предприятий, занимающихся разработкой и производством технологий военного и двойного назначения (спецтех), в будущем планируют сфокусироваться на экспорте ввиду ожидаемого снижения внутреннего спроса на их продукцию после окончания СВО. Об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). Как пояснили “Ъ” в ЦБСТ, исследование, в ходе которого были анонимно опрошены представители более 300 компаний, «проведено для понимания структурных проблем и динамики развития спецтех-компаний, работающих на нужды национальной безопасности России».

В частности, производители выразили уверенность в конкурентоспособности своих решений на глобальном рынке даже с учетом доминирования компаний из Китая в сегменте массовой продукции. По мнению опрошенных, главный козырь российских предприятий спецтеха заключается в огромном опыте применения их изделий в реалиях современной войны. «Мы конкурируем на данный момент только с соотечественниками и с противником, других конкурентов просто нет»,— описал ситуацию один из участников рынка.

Возможности для экспорта подобной продукции есть уже сейчас, но этому препятствуют жесткость экспортного регулирования в области вооружений и отсутствие реального опыта поставок за рубеж. Производители столкнулись с парадоксом: при наличии экспортного потенциала они не могут поставлять продукцию даже в дружественные страны из-за процедурных барьеров. Как отмечают представители отрасли, одно лишь согласование экспортной сделки занимает несколько месяцев, что делает поставки коммерчески нецелесообразными. Вместо прямого экспорта компании вынуждены рассматривать схему локализации производства в странах-партнерах с нуля как единственный практически реализуемый вариант, но и он сопряжен с серьезными правовыми рисками.

Представители компаний признают, что не готовы самостоятельно преодолевать административные барьеры, и надеются на системную поддержку предпринимателей, ориентированных на перспективные внешние рынки, включая упрощение бюрократических процедур и механизмы лоббирования. В качестве одной из таких мер в ЦБСТ предлагают учредить специальный центр, который совместно с федеральными службами по техническому и экспортному контролю и по военно-техническому сотрудничеству будет координировать процесс получения экспортных лицензий и согласования сделок для компаний-резидентов центра по ускоренной процедуре.

В «Рособоронэкспорте» (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили “Ъ”, что рассчитывают на позитивное развитие отрасли и надеются, что в будущем продукция наиболее успешных спецтех-предприятий займет достойное место в каталоге госкомпании, будет выставляться на международных оборонных выставках и пользоваться вниманием со стороны иностранных заказчиков.

Директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов обращает внимание на то, что в отличие от украинских производителей оборонной продукции, чья продукция преимущественно зависима от поставок западных компаний, их российские конкуренты активно идут по пути импортозамещения и создания базы производства необходимых комплектующих внутри России. Однако реализация их экспортного потенциала, по мнению эксперта, станет возможной лишь при ослаблении западных санкций, которые значительно ограничивают российские компании в части логистики и банковских переводов.

Руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» и главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, в свою очередь, напоминает, что еще до начала СВО отдельные российские беспилотные системы поставлялись как в постсоветские страны (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан), так и в «дальнее зарубежье» (Пакистан, Венесуэла, Ангола). А после скачкообразного роста российских компетенций в этой сфере, произошедшего на фоне масштабного применения дронов в рамках СВО, можно ожидать существенного увеличения интереса зарубежных заказчиков, причем не только из числа традиционных российских партнеров, прогнозирует эксперт. Особую популярность, по его оценке, будут иметь системы разведывательного назначения и барражирующие боеприпасы: «Технологии, лежащие в их основе, шлифовались в ходе боевого применения, в том числе с точки зрения обхождения средств противодействия».

Дмитрий Сотак