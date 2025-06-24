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Коммерсантъ FM
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Беременную женщину госпитализировали из дома в Красногорске, куда попал БПЛА

Женщину на 29-й неделе беременности госпитализировали из дома в Красногорске, куда попали обломки беспилотника. У нее острая реакция на стресс. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ

Глава Красногорска Дмитрий Волков возле места падения обломка БПЛА

Глава Красногорска Дмитрий Волков возле места падения обломка БПЛА

Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ

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Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ

Глава Красногорска Дмитрий Волков возле места падения обломка БПЛА

Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ

По словам главы региона, при атаке пострадали два человека. Еще один пострадавший — 34-летний мужчина, он получил осколочные ранения руки и ноги.

Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже.

Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей, добавил господин Воробьев. Вокруг места падения обломка БПЛА выставлено оцепление.

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