Обломки сбитого БПЛА попали в многоэтажный дом в Красногорске

Обломки одного из сбитых БПЛА над Московским регионом упали в подмосковном Красногорске. Как рассказал «Ъ» очевидец события, взрывы над домом в ЖК «Столичный» на улице Народного ополчения прозвучали около 2:00 мск 24 июня.

Сбитый беспилотник врезался в 17-й этаж дома. На данный момент неизвестно, есть ли в результате инцидента пострадавшие. Всех жильцов эвакуировали. Один из обломков БПЛА упал рядом с домом. Вокруг места падения выставлено оцепление.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых БПЛА на подлете к столице в ночь на 24 июня.