Главные новости за 23 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани расследуют хищение 463 млн при реконструкции Троицкого водопровода, снабжающего Новороссийск и Геленджик.

Следком показал кадры с места нападения льва на Олега Зубкова в парке «Тайган». Следователи провели осмотр места происшествия, продолжается опрос работников парка, заявили в ведомстве.

Краснодарский край поднялся на седьмую позицию в ежегодном рейтинге социально-экономического развития регионов. Итоговый показатель края за 2024 год составил 76,58 балла — на три пункта и одну строку выше, чем годом ранее.

Туристический поток в Краснодарский край в летнем сезоне 2025 года снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор парка «Тайган» Олег Зубков пришел в себя после операции. По данным медиков, хищник повредил ему мышцы шеи.

Полигон твердых коммунальных отходов на горе Щелба в Новороссийске реконструируют и расширят подрядчики из Санкт-Петербурга: тендер стоимостью 1,1 млрд руб. выиграло ООО «Скаффолд».

За прошедшие 10 лет Краснодарский край привлек более 6,3 трлн руб. инвестиций. Сейчас в работе находятся около 550 проектов в разных отраслях экономики, их сумма составляет 4 трлн руб.

Олег Дерипаска выиграл репутационное дело у иноагента Марии Певчих. Бизнесмен признан непричастным к финансированию ЧВК.

В Краснодарском крае выбрали пять общественных пространств, которые реконструируют в 2026 году. За объекты проголосовали почти 740 тыс. жителей региона.

Ситуация после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе остается под контролем профильных служб. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.