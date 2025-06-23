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Кубань привлекла более 6,3 трлн рублей инвестиций за 10 лет

За прошедшие 10 лет Краснодарский край привлек более 6,3 трлн руб. инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, за 10 лет регион реализовал 1,3 тыс. различных проектов. Сейчас в работе находятся около 550 проектов в разных отраслях экономики, их сумма составляет 4 трлн руб. Они затрагивают агропромышленный комплекс, курорты и туризм. Глава края также отметил, что последние несколько лет активно развивается винодельческая сфера, однако в приоритете находится промышленность, где реализуют 35 проектов на сумму 1,2 трлн руб.

На втором месте по объему инвестиций в регионе располагается санаторно-курортная сфера. На территории края строят 65 проектов на 750 млрд руб. — это отели, гостиницы, оздоровительные комплексы в Сочи, Анапе и Геленджике, на побережье Азовского моря. В Геленджике возводят современную марину, «винный город» и аэровокзальный комплекс.

«На нашем побережье отдыхают более 20 млн человек. По итогам прошлого года в Геленджике побывали более 4 млн человек, в Сочи – свыше 8 млн», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также сообщил, что в крае развиваются производство беспилотных летательных аппаратов, мебели и комплектующих для нее, а также интерактивного оборудования, растет и ИТ-кластер. Кроме того, Краснодарский край занимает первое место в стране по производству питьевого молока, второе — по сырому и входит в список лидеров по производству мяса, овощей и фруктов.

Алина Зорина

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