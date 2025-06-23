Кубань вошла в топ-10 регионов по социально-экономическому развитию

Краснодарский край поднялся на седьмую позицию в ежегодном рейтинге социально-экономического развития регионов, подготовленном РИА «Новости». Итоговый показатель края за 2024 год составил 76,58 балла — на три пункта и одну строку выше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга остаются Москва (94,99 балла), Санкт-Петербург (90,93) и Татарстан (86,84).

Эксперты оценивали масштабы и эффективность экономики, состояние бюджетной и социальной сфер. Ростовская область заняла 12-е место (69,38 балла), Ставропольский край расположился на 27-й строчке (54,03), Республика Адыгея — на 66-й (35,68). Крым на 44-м месте с 48,14 баллами.

Замыкают таблицу Ингушетия (18,76), Еврейская автономная область (17,31) и Тыва (15,53).

Вячеслав Рыжков