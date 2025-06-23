Следком показал кадры с места нападения льва на Олега Зубкова в парке «Тайган»

В пресс-службе следкома Крыма и Севастополя показали кадры с места нападения льва на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова. Вечером накануне, 22 июня, следователи провели первоначальный осмотр места происшествия, продолжается опрос работников парка, заявили в ведомстве.

На опубликованных кадрах, в частности, показано место, где лев набросился на пострадавшего. Все произошло под подмостком в одной из частей парка.

Нападение на Олега Зубкова произошло накануне, 22 июня, во время вечернего кормления львов. По данным регионального минздрава, хищник повредил владельцу парка трахею, порвал большую грудную мышцу и нанес другие травмы. Олега Зубкова прооперировали в Белогорской районной больнице, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе.

Следственные мероприятия продолжаются.

Вячеслав Рыжков