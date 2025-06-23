Директор парка «Тайган» Олег Зубков пришел в себя после операции

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, получивший тяжелые ранения после нападения льва, пришел в сознание и может общаться, однако пока с трудом. Об этом сообщила представитель парка Татьяна Алексагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 июня; Следственное управление СК РФ начало проверку. По данным медиков, хищник повредил Олегу Зубкову мышцы шеи. После операции пострадавшего перевели в республиканскую клиническую больницу им. Семашко, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Госпожа Алексагина уточнила, что у директора «руки и ноги целы», он уже пишет записки и отдает распоряжения.

Частный парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, считается крупнейшей коллекцией хищников в Европе: на 32 га содержатся около 60 львов (включая редких белых), более 50 тигров и сотни других животных; 20 га отведены под сафари-зону, остальная территория занимает стационарный и контактный зоопарки.

Вячеслав Рыжков