В Новороссийске нашли подрядчика для расширения полигона ТКО

Полигон твердых коммунальных отходов на горе Щелба в Новороссийске реконструируют и расширят подрядчики из Санкт-Петербурга: тендер стоимостью 1,1 млрд руб. выиграло ООО «Скаффолд», обратил внимание «Ъ-Новороссийск». Заказчиком выступает владелец объекта — ООО «Терра-Н».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Согласно документам на портале госзакупок, проект предусматривает поэтапное увеличение вместимости полигона, в том числе за счет прилегающих к муниципальному кладбищу площадей. Работы разбиты на восемь этапов и должны завершиться к 31 декабря 2025 года.

«Скаффолд» зарегистрировано в феврале 2020-го, единоличным собственником и гендиректором значится Сергей Кудла; основной профиль — строительство жилых и нежилых зданий. По итогам 2024 года компания получила более 4 млн руб. чистой прибыли.

Параллельно в городе планируется запуск комплекса по утилизации ТКО мощностью 70 тыс. т в год. Между тем жители Борисовки, рядом с которой расположен нынешний полигон, выступают против расширения свалки и требуют ее закрытия и рекультивации; соответствующее обращение президенту РФ они записали в октябре 2024 года. Новый генплан Новороссийска, однако, предусматривает увеличение полигона еще на 20 га.

Вячеслав Рыжков