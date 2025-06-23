Россельхознадзор: ведомства контролируют последствия ЧС в Керченском проливе

Ситуация после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе остается под контролем профильных служб. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

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По словам руководителя ведомства, серьезных рисков для безопасности продукции не выявлено. «С точки зрения безопасности продукции эта тема находится под контролем Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Здесь существенных проблем нет»,— отметил господин Данкверт.

Ранее, 15 декабря 2024 года, в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате ЧС произошел масштабный разлив мазута.

Анна Гречко