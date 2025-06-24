Сыпь на рану

В России отмечается рост числа случаев кори — показатель заболеваемости ею повысился в прошлом году до 15,31 на 100 тыс. человек. В Черноземье случаи также фиксируются, но превышение среднероссийского показателя — лишь в Воронежской области (16,6). Эксперты отмечают высокий процент вакцинированных среди населения и предполагают, что угрозу вспышки могут создать миграционные потоки, в том числе из Украины, где процент привитого населения ниже, чем в России.

Важным шагом для избежания вспышек кори является ревакцинация взрослого населения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионах Черноземья в 2024 году зафиксировано как минимум 637 случаев кори, следует из данных региональных управлений Роспотребнадзора. Наибольшее число зараженных выявили в Воронежской области — о 377 случаях сообщили в региональном минздраве, показатель заболеваемости составил 16,6 на 100 тыс. населения. Годом ранее было зафиксировано только 73 случая (3,1). При этом за 2024 год от этой болезни было вакцинировано 25,2 тыс. человек, ревакцинировано — 32,1 тыс. На начало текущего года прививки против кори суммарно получили 1,5 млн человек, что составляет 66% от численности населения региона. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что заболеваемость корью в текущем году снизилась на 97,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Курской области в 2020–2022 годах случаев кори не было зарегистрировано, а вот в 2023-м выявили сразу 146 заболевших (13,9 на 100 тыс. населения). В 2024 году показатель снизился до 114 случаев (11,06). В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что заболевшие ранее отказались от вакцинации. В начале 2024 года сразу девять случаев заболевания корью было выявлено в регионе у непривитых детей, родители которых состояли в одной религиозной организации. В целом в регионе охват прививками против кори детеи в возрасте до двух лет составляет более 95%.

В Орловской области показатель заболеваемости вырос: за 2024 год 70 человек заболели корью (10 на 100 тыс. населения), годом ранее — 19 (2,7). При этом в регионе было зарегистрировано два групповых очага коревой инфекции среди труднодоступных групп населения — цыган, проживающих в двух населенных пунктах. Во всех очагах кори проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе прививки от кори получили более 50 контрактных лиц. В 2024 году «в рамках подчищающей иммунизации против кори» на территории области привиты 406 человек, в том числе 270 детей. Охват прививками от кори в 2024 году составил 95%.

Наименьшее число заболевших корью (25 человек) среди регионов Черноземья было зарегистрировано в Белгородской области, показатель заболеваемости составил 1,68 на 100 тыс. населения. В 2024 году против кори были привиты около 36,5 тыс. человек. В Тамбовской области в 2024 году показатель заболеваемости корью снизился до 2,4 на 100 тыс. населения (23 человека), годом ранее он составлял 9,7 (98 человек). В регионе привиты (вакцинированы и ревакцинированы) против кори 562,9 тыс. человек, что составляет 60,14%, еще почти 195 тыс. переболели ранее и иммунизации не подлежат (20,8% от общей численности).

В Липецкой области было зарегистрировано 14 очагов кори с 28 заболевшими за год. Большая часть (24) из них — дети. Среди контактных лиц были привиты 716 человек. «В рамках подчищающей иммунизации» привиты 4,6 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. детей, 1,3 тыс. местных взрослых, 328 мигрантов и 29 прибывших с новых территорий РФ. Охват вакцинацией детей составил около 98%.

Кандидат медицинских наук, главный эпидемиолог липецкого областного Минздрава Андрей Филатов отметил, что важным шагом для избежания вспышек кори является не только вакцинация детей, но и ревакцинация взрослого населения. «Пока что иммунная прослойка у нас достаточная, чтобы предотвратить массовое инфицирование корью даже в случае завоза инфекции. Однако в России и по всему миру происходит увеличение количества выявленных случаев — как и из-за активации самого вируса, так и в связи с увеличением количества отказов от вакцинации. У нас наблюдается высокий охват населения прививками. Однако надо понимать, что с годами многие утрачивают иммунитет и необходимо проходить ревакцинацию, а у нас, к сожалению, не все взрослые уделяют этому внимание. В итоге защищены от кори только около 90% взрослого населения»,— пояснил господин Филатов.

Профессор, доктор медицинских наук Михаил Бала отметил, что, несмотря на высокий уровень вакцинированности населения, в Черноземье все еще возможна вспышка кори из-за активной миграции. «Даже с учетом того, что в макрорегионе сохраняется высокий процент вакцинирования, миграционные потоки из регионов, где не проводится прививочная работа, могут спровоцировать вспышку. Ведь вакцинация не гарантирует абсолютную защиту, и иммунный ответ формируется не во всех случаях. На Украине в течение 10–15 лет система вакцинации была нарушена, и теперь оттуда к нам приезжает много вынужденных переселенцев, которые могут создать угрозу инфицирования. Кроме того, остаются антипрививочники, которые благодаря интернету быстрее распространяют свои идеи»,— подчеркнул эксперт.

Ульяна Ларионова