Туристам приоткроют небо

Израиль запустил вывозные рейсы для иностранных граждан, которые хотят покинуть страну. Ожидается, что уже в понедельник, 23 июня, около тысячи человек вылетят за рубеж из временного закрытого аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. При этом один борт не сможет принять больше 50 пассажиров, из-за ежедневных ракетных ударов в стране действуют особые меры безопасности. Обслуживать вывозные рейсы будут израильские авиакомпании, в том числе и El Al, заявили в Министерстве транспорта еврейского государства. Борта направят в аэропорты Греции, Великобритании, Франции, США и Таиланда. До сих пор израильские власти запрещали покидать страну воздушным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Itai Ron / Reuters Фото: Itai Ron / Reuters

Людям приходилось выбираться через соседние страны, говорит жительница Москвы Елизавета, ее сестра попала в число россиян, которые оказались в Израиле в момент конфликта: «Израиль открыл свое небо, готовятся какие-то вывозные рейсы для тех, кто сейчас там находится. Наше посольство в Израиле действительно оказало поддержку, но на несколько дней раньше. Дело в том, что моя сестра с больной онкологией дочкой проходили лечение в одной из клиник в Израиле. И их война застала врасплох. Они не могли самостоятельно выехать. Во-первых, наши дипломаты разработали более короткий маршрут — не через Египет, как семья планировала изначально выбираться, а через Иорданию. Еще две семьи вместе с ними. Было организовано медицинское и гуманитарное сопровождение. Семьи сопровождали машины Красного щита Давида и Красного Полумесяца Иордании, что обеспечивало дополнительную защиту».

В Израиле по-прежнему остается большое количество россиян с двойным гражданством и тех, кто приехал в страну на лечение. Для последних путь через пустыню в Египет может быть крайне тяжелым. В первую очередь вывозные рейсы ориентированы именно на них, говорит вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Израиль был ограничен для организованных туристических поездок с октября 2023 года. Только в июне операторы начали предлагать путешествия, даже был первый рейс в Эйлат. На момент начала конфликта в Израиле было около 400 российских туристов. Сейчас большинство из них уже вернулись домой через сухопутные границы, в основном через Египет. Надо помнить о том, что на территории Израиля много граждан России с двойным гражданством, тех, кто проходит лечение, приехал к родственникам, по учебным планам.

Здесь, конечно, необходима помощь со стороны вывозных возможностей авиаперелетов. То, что сейчас анонсировано об особой программе, поможет большому количеству иностранных граждан, туристов из других стран, которые находятся в Израиле, а это не менее 30 тыс. человек. Нужно отметить, что туроператоры столкнулись с ситуацией, когда за свой счет возникла необходимость возврата денег и туристов из стран, где, например, были отменены рейсы. Больше всего туристов, которым необходима была помощь, было в Объединенных Арабских Эмиратах, так как ряд авиакомпаний остановили полетные программы и только впоследствии стали делать вывозные рейсы».

Пассажиров, чьи рейсы были отменены после начала конфликта с Ираном, отправят за рубеж без дополнительной оплаты, добавили в Минтрансе Израиля. Воздушное пространство над страной было закрыто 13 июня. Тогда же полеты приостановили над территориями Ирана, Ирака и Иордании.

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Никита Путятин