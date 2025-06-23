Трех солдат ВСУ отправят в тюрьму за теракты в Курской области

Военнослужащих ВСУ солдата Александра Петухова, а также Романа Ермаченко и Евгения Васильева из 17-й отдельной танковой бригады признали виновными в совершении терактов в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в СКР.

Петухова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, первые пять из которых осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Ермаченко и Васильева приговорили к 14 годам лишения свободы, первые три из которых они проведут в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Суд установил, что солдаты ВСУ, вооруженные автоматами и гранатами, в октябре 2024 года вторглись в Кореневский район Курской области, где из частных домов открывали огонь по российским военным и мирным жителям. Также осужденные участвовали в блокировании села Ольговка Кореневского района. Их задержали в ходе боевых действий.

На прошлой неделе еще трое украинских военных получили реальные сроки за теракты в Курской области. Двух из них приговорили к 16 годам лишения свободы, а одного — к 15 годам.

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Егор Якимов