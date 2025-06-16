Трое украинских военных получили реальные сроки за теракты в Курской области

Военнослужащих ВСУ солдата Сергея Войцеховского из 17-й отдельной танковой бригады, а также Максима Емельянова и Виталия Назаренко из 116-й отдельной бригады территориальной обороны признали виновными в совершении терактов в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в СКР.

Войцеховского суд приговорил к 15 годам лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Емельянову и Назаренко назначили по 16 лет лишения свободы, первые пять из которых осужденные пробудут в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Суд установил, что солдаты ВСУ в октябре 2024-го вторглись в Кореневский район Курской области, где из частных домов открывали огонь по российским военным и мирным жителям. Также осужденные блокировали село Ольговка Кореневского района. Их задержали в ходе боевых действий.

Две недели назад суд признал гранатометчика ВСУ Сергея Стокоза виновным в совершении теракта в Курской области. Его также приговорили к 16 годам лишения свободы.

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Егор Якимов