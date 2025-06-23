В Белгородской области машины скорой начали оснащать «защитными мангалами»

Автомобили бригад скорой помощи, выезжающие в белгородское приграничье, начали оборудовать «защитными мангалами» по аналогии с сельхозтехникой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

По словам главы региона, власти ищут «все возможные пути, чтобы защитить медиков».

По данным облправительства, в приграничье Белгородской области работают 30 бригад скорой помощи. Каждая из них оснащена детекторами дронов. 64 спецмашины оборудованы средствами РЭБ. Также бригады работают в опасных зонах под прикрытием бойцов «Барс-Белгород», «Орлан» и самообороны.

Накануне при ударе FPV-дрона по машине скорой помощи в селе Ржевка Шебекинского округа пострадали врач, фельдшер и водитель. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников рассказал на оперативном совещании, что все они госпитализированы. Пациенты в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Господин Гладков поручил наградить медиков.

Алина Морозова