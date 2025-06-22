Белгородец и трое членов бригады скорой помощи пострадали при атаках БПЛА

Мирный житель и трое членов бригады скорой помощи были ранены при атаках БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Врач, фельдшер и водитель машины скорой помощи пострадали при ударе FPV-дрона по их автомобилю в селе Ржевка Шебекинского округа. Они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавших планируют направить в областную больницу. Автомобиль поврежден.

Второй беспилотник атаковал автобус — водитель получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бойцы теробороны доставили его в Шебекинскую центральную райбольницу.

Также в округе в селе Авиловка дрон сдетонировал о землю — повреждения получили входная группа и забор частного домовладения. В селе Зиборовка соцобьект попал под удар FPV-дрона — повреждена кровля здания. В селе Новая Таволжанка из-за атаки беспилотника загорелась крыша хозпостройки — ее уже потушили.

Еще один БПЛА сбили над Белгородским районом. Из-за падения обломков загорелась сухая трава — возгорание ликвидировали. Село Отрадное подверглось артобстрелу — повреждена линия электропередачи. В селе Нижний Ольшанец в результате атаки дрона в частном домовладении пострадали надворная постройка и забор. В соседнем доме повреждено остекление. На хуторе Церковный из-за удара FPV-дрона разрушения получил корпус сельхозпредприятия.

Еще одно предприятие атаковал дрон в поселке Уразово Валуйского округа — в здании пробита кровля и посечен фасад. На участке дороги Уразово — Борки БПЛА ударил по автомобилю — выбиты стекла и посечен кузов.

Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атакам нескольких беспилотников. Два из них взорвались во дворе частного домовладения. В доме повреждена входная группа, на летней кухне горела крыша. Осколками посечены две легковушки. От удара третьего БПЛА пострадала крыша частного дома. В результате детонации четвертого FPV-дрона повреждены частный дом, навес и припаркованная машина. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия, из-за чего была пробита кровля склада. В селе Стригуны вследствие атак БПЛА повреждены легковушка и гараж на территории предприятия.

Сегодня днем в результате попадания снаряда по частному дому в селе Мокрая Орловка Белгородской области пострадала мирная жительница. Ей потребовалась госпитализация.

Алина Морозова