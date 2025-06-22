Главные новости за неделю 16–22 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре утвердили новые правила размещения вывесок. Власти установили условия содержания информационных конструкций, определив срок, в течение которого предприниматели должны привести вывески в соответствие с изменениями.

Проект реконструкции Краснодарского водохранилища начнут разрабатывать через год. Работы финансируются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федеральной программы «Вода России».

На ремонт коллектора на улице Московской в Краснодаре направят 200 млн рублей. Сейчас рабочие уложили 700 м пластиковых труб взамен изношенных железобетонных объектов.

Администрация Темрюкского района Краснодарского края подала иск о взыскании более 28,3 млн руб. с судовладельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» и торгово-чартерного фрахтователя «Волгонефть-212».

В Краснодарском крае из-за затяжной засухи введен режим чрезвычайной ситуации в восьми муниципалитетах. Вениамин Кондратьев заявил, что неблагоприятная погода «серьезно скорректировала» перспективы урожая.

В Краснодаре временно изменят схему движения трамваев и автобусов по улице Московской из-за реконструкции коллектора.

С января по май 2025 года Краснодар посетило более 400 тыс. приезжих — это на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными месяцами среди туристов стали январь и май.

В Горячем Ключе построят пятизвездочный отель. Срок реализации оценивается в три с половиной года, объем инвестиций — более 5 млрд руб.

В Анапе построят три отеля и детский лагерь. Инвестиции в строительство превысят 43 млрд руб.

В Южном районе Новороссийска начали реализацию проекта комплексного развития территории, предусматривающего масштабную жилую застройку.