Темрюкский район намерен взыскать 28 млн рублей с судовладельцев «Волгонефть»

Администрация Темрюкского района Краснодарского края подала иск о взыскании более 28,3 млн руб. с судовладельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» и торгово-чартерного фрахтователя «Волгонефть-212». Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Ответчиками по делу выступают ЗАО «Волгатранснефть» — владелец судна «Волгонефть-239», и ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователь танкера «Волгонефть-212». Районная администрация требует компенсации убытков, причиненных в результате аварии.

Исковое заявление принято к рассмотрению, по делу возбуждено производство. Предварительное судебное заседание назначено на 23 июля 2025 года.

В рамках подготовки к разбирательству истец должен предоставить доказательства вины ответчиков и документы, подтверждающие принадлежность судов компаниям. Ответчики обязаны представить письменный мотивированный отзыв на заявление с документальным обоснованием возражений.

Алина Зорина