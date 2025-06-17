Из-за засухи в восьми районах Кубани ввели режим ЧС

В Краснодарском крае из-за затяжной засухи введен режим чрезвычайной ситуации в восьми муниципалитетах. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что неблагоприятная погода «серьезно скорректировала» перспективы урожая: порядка 15% озимых оказались в неудовлетворительном состоянии. По его словам, статус ЧС позволит оперативно поддержать пострадавшие хозяйства и сохранить их коллективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

17 мая глава региона посетил поля завода «Гулькевичский» и оценил посевы озимой пшеницы в Гулькевичском районе. По итогам инспекции он провел совещание, на котором объявил о введении ЧС в Каневском, Павловском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Крыловском районах и Ленинградском округе.

«Около 45% всходов в хорошем состоянии, 40% — в удовлетворительном и почти 15% — в плохом. Сложнее всего обстоит дело на севере края, где сосредоточена почти половина всего озимого клина Кубани»,— уточнил губернатор, слова которого приводит пресс-служба администрации.

Он призвал аграриев активнее пользоваться агрострахованием: в 2025 году на субсидирование страховых премий выделено более 410 млн руб. Компенсации за погибшие посевы будут выплачиваться лишь на застрахованных площадях, напомнил глава региона.

Как сообщает «Интерфакс», по итогам уборочной кампании 2024 года край собрал 13,8 млн т зерновых и зернобобовых (включая рис), что на 3,5% меньше, чем годом ранее. При этом урожай пшеницы вырос на 6,3%, до 10,2 млн т, средняя урожайность достигла 62,3 ц/га.

Вячеслав Рыжков